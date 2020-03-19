Doktor Öz koronavirüse karşı evde yapılması gerekenleri sıraladı

Dr. Öz, corona virüsüne karşı ev temizliği için detaylı bir bilgi videosu çekti. Öz, bazı noktalara dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 16:48

Ülkemizde corona virüsüne karşı çeşitli önlemler alınırken, Dr. Öz de evlerinde kalanlar için virüse karşı ev temizliği önerilerinde bulundu. Dr.Öz ve Ekibi Yotube kanalında yayınlanan videoda, evinizde ne gibi önlemler alabilirsiniz, evde hijyen nasıl olmalı gibi konulara değinildi…

Video Haberler