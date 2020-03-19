Doktor Öz koronavirüse karşı evde yapılması gerekenleri sıraladı
Dr. Öz, corona virüsüne karşı ev temizliği için detaylı bir bilgi videosu çekti. Öz, bazı noktalara dikkat çekti.
Ülkemizde corona virüsüne karşı çeşitli önlemler alınırken, Dr. Öz de evlerinde kalanlar için virüse karşı ev temizliği önerilerinde bulundu. Dr.Öz ve Ekibi Yotube kanalında yayınlanan videoda, evinizde ne gibi önlemler alabilirsiniz, evde hijyen nasıl olmalı gibi konulara değinildi…
Video Haberler
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama