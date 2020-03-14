Doktor Öz 'Türk burgusu' yöntemini milyonlarca ABD'liye gösterdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti. Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak 'Türk burgusu' adını verdiği yöntemi milyonlarca ABD'liye örnek gösterdi.
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de milyonlarca insanın seyrettiği 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon' programına konuk oldu. Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak 'Türk burgusu' adını verdiği yöntemi milyonlarca ABD'liye örnek gösterdi.
Doktor Öz programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz.
Ellerinizi açtıktan sonra 'Türk burgusu' yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti."
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