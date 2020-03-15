Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi

Dr. Serdar Savaş, Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında koronavirüs (Covid 19) tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 23:17

Halk Tv'de Gürkan Hacır'ın  'Şimdiki Zaman - Bilim' programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, ''35 yaşındaki kızında koronavirüs (Covid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Savaş, ''Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın'' diye uyardı.

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