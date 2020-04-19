Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri

19 Nisan 2020 Pazar, 10:29

Sokağa çıkma yasağına İstanbul halkı uymaya özen gösteriyor. Kentin ana arterleri, ünlü meydanları ıssız kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iki kıtayı birbirine bağlayan ve çok sayıda vatandaşın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı görünürken köprü geçişlerinde ve birçok noktada polisin kontrol yaptığı da gözlendi.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Mecidiyeköy, Eminönü, Sultanahmet, Sahilyolu, Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy, Bağdat Caddesi gibi hafta sonları yoğunluğun yaşandığı yerler hiç olmadığı kadar sessiz ve boş kaldı.

Polis ve kamu hizmetindeki görevlilerin dışında vatandaşlar sokaklara zorunlu olmadıkça çıkmıyor.

Çıkmak zorunda kalanlar ise güvenlik güçleri tarafından sıkı denetimden geçiriliyor.

Polis, izin belgesi olmayanlara kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesiyor.

Metrolar ve otobüsler de sabah saatlerinde çalışmak zorunda olan sağlık personeli, PTT emekçileri, Vefa Destek Grubu, belediye çalışanları benzeri görevliler için hizmet verdi.