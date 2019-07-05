ABD'de havai fişek mağazasında yangın!

Olay, Güney Carolina eyaletinin Fort Mill şehrinde gerçekleşti. Bir havai fişek mağazasında çıkan yangın sonucu mağazanın içindeki havai fişekler patlamaya başladı. Havai fişeklerin patladığını görenler ise alevler yükselinceye kadar bunun 'Bağımsızlık Günü' gösterisi olduğunu düşündü. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.