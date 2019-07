Viraja hızlı giren taksi nehre uçtu.. Kabus dolu anlar kamerada

Rusya’da bir ticari taksi sürücüsü, ıslak yolda viraja hızla girince araç kontrolden çıktı. Kendi etrafında dönen araç ardından nehre uçtu. İçinde yolcuların bulunduğu araç önce ters şekilde su almaya başladı ardından bulunduğu yerde ters döndü ve araçtakiler dışarı çıktı. Kâbus dolu o anları ise bir yol kamerası an be an kaydetti.