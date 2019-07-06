Viraja hızlı giren taksi nehre uçtu.. Kabus dolu anlar kamerada

Kaza Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. İçinde yolcuların da bulunduğu ticari taksinin sürücüsü, hızlı girdiği virajda aracın kontrolünü kaybetti. Kendi etrafında dönen araç ardından ‘Yauza Nehri’ne düştü. Tavanı aşağıya gelecek şekilde su almaya başlayan araç, ardından ters döndü ve araçtakiler çıkmaya başladı. Sürücü ve yolcuları kazayı görerek yardıma gelen diğer sürücüler merdivenler ile nehirden çıkardı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, taksi sürücüsü ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.