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Şoföre yılan attı, aracını çaldı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir hırsız kadın şoförün üzerine yılan fırlatarak aracını çaldı.

[Haber görseli]ABD'de bir kadın şoförün üzerine canlı yılan atan hırsız korkuyla araçtan inen kadının arabasını çaldı. Polis, hırsızın kimliğini 29 yaşındaki Hilmary Moreno-Berrios olarak açıkladı. Arabaya binip kaçıran hırsız, etkinlik için kurulan barikatları geçerek aracı yayaların üzerine sürdü. Moreno-Berrios, hırsızlık, mülke zarar verme ve trafik ihlaliyle suçlanıyor. Polis, siyah yılanın zehirli olmadığını ve yakınlardaki bir ormana bırakıldığını söyledi. Şans eseri olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

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cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2019 Çarşamba, 16:38

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