Trende yangın çıktı...Yolcular kovalarla su taşıdı

Yangın, Vorokhta ile Kremeçug arasında sefer yapan yolcu treninde çıktı. Lviv şehrinin güneydoğusundaki Podmonastyr köyünde yangın sebebiyle duran yolcu trenini, yolcular söndürmeye çalıştı. Önce yangın tüplerini kullanan yolcular, yangın sönmeyince, trenin durduğu köyde bulunan göletten su taşıdı. O anlar yolculardan birisi tarafından görüntülendi.



Yerel medya, itfaiye ekiplerinin 10 dakika içerisinde trenin bulunduğu noktaya gelerek yangına müdahale ettiklerini duyurdu. Bölgeye gelen başka bir trene bindirilen yolcuların 1 saat gecikme ile yolculuklarını tamamladıkları belirtildi.



Yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.