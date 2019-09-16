Çobanbey’deki bombalı saldırı kamerada: 12 ölü

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. Çevrede bulunan hastanede hasarın meydana geldiği olayın, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı görüntülenen anlarda, patlamanın ne kadar şiddetli olduğu anlaşılıyor.

ÖSO kaynakları yaralı sayısının 28 olduğunu belirtti. Yaralılar 5 kilometre uzaklıktaki Türkiye’nin Karkamış kentindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriye sınırında, Halep’in kuzeydoğusunda bulunan Çobanbey ilçesi Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında IŞİD’in kontrolünden alınarak Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçmişti.