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Çobanbey’deki bombalı saldırı kamerada: 12 ölü

Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi.

 

[Haber görseli]Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. Çevrede bulunan hastanede hasarın meydana geldiği olayın, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı görüntülenen anlarda, patlamanın ne kadar şiddetli olduğu anlaşılıyor.

ÖSO kaynakları yaralı sayısının 28 olduğunu belirtti. Yaralılar 5 kilometre uzaklıktaki Türkiye’nin Karkamış kentindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriye sınırında, Halep’in kuzeydoğusunda bulunan Çobanbey ilçesi Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında IŞİD’in kontrolünden alınarak Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçmişti.

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cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2019 Pazartesi, 14:04

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