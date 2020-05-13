Dünyanın en kısa adamı Guiness'ten 10 yıl sonra ünvanını geri aldı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:48

Dünyanın en kısa adamı olarak larak bilinen ve 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Kolombiyalı Edward Nino Hernandez, 10 yıl sonra tacını geri aldı. Kolombiya'nın başkenti Bogota kentinde yaşayan, büyümeyi ve kemik kıkırdağının gelişmesini engelleyen hipotiroidizm rahatsızlığı nedeniyle 70.21 cm boyunda olan 34 yaşındaki Edward Nino Hernandez, 10 yıl önce dünyanın mobil, en kısa insanı ünvanını alarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

YÜRÜYEBİLME KURALI EKLENDİ

Dünyanın mobil en kısa insanı seçildikten altı ay sonra, 67.08 cm boyunda Nepal'in Baglung bölgesinde yaşayan Khagendra Thapa Magar bu ünvanı elde etti.

Daha sonra rekor, 54.6 cm boyunda Nepal'in Salyan bölgesinde yaşayan, Chandra Bahadur Dangi'ye gitti. Dangi'nin 2015 yılında ölümünden sonra unvan Magar'a geri döndü.

Ancak, yetkililer rekora yardımsız yürüyebilme kuralını getirdikten sonra, bu yıl Ocak ayında unvan Hernandez'e geri verildi.

BOYUM KÜÇÜK AMA KALBİM BOYUMDAN BÜYÜK

Rekoru 10 yıl sonra tekrar alan Hernandez, "Gülümsememi dünyayı fethetmek için kullanıyorum! Her zaman kocaman bir gülümseme paylaşıyorum; bu benim cazibem.Kendime önerdiğim her şeyi başarabilirim. Herşey mümkün. Boyut ve yükseklik önemli değil.İnsanların gerçekte, olduğum insanla tanışmasını istiyorum, küçük boyutluyum ama kalbim boyumdan büyük!" dedi.