‘Dünyanın nazar boncuğu’ Meke Gölü kurudu

26 Nisan 2020 Pazar, 13:51

Konya’nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması ile oluştu. 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci bir patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu son şeklini aldı. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke’nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şuan gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor.







KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gölün kurumasının en önemli nedeninin Konya Havzası’nda yeraltı suyunun çekilmesi olduğunu belirtti. Yaka, şunları söyledi:

* Son zamanlarda ülkemizde ve Konya Havzası’nda yeraltı suyunun çekilmesiyle birlikte Meke Gölü’nün güzelliğini oluşturan suyu çekilmiş durumda. Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda.

* Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır. Bu mevsimde su çekildiği için mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı görünüm aldı. Bu, gölümüze ayrı bir güzellik verdi.





“SORUN ÇÖZÜLDÜĞÜNDE…”

Meke Gölü’ndeki durumu özetleyen Kaya şöyle konuştu:

* Meke Gölü’nün suyunun yeniden kazandırılması, yeraltı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi, yeraltı sulamalarıyla ilgili yeniden değerlendirilme yapılmasını gündeme getiriyor.

* Meke’nin suyunun çekilmesinin sadece Meke’nin değil, aslında Karapınar veya Konya Havzası’nın tamamının sorunudur. Ben inanıyorum ki, havzanın tamamının su sorunu çözüldüğünde, Meke’nin su seviyesi yeniden yükselerek, eski güzelliğine yeniden kavuşacaktır.

TURİZM UMUDU

Bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Kaya sözlerini şöyle bitirdi:

* Biz bu bölgeyi turizme kazandırmak istiyoruz. Şuan bile bu gölümüzü gezmeye gelen yüzlerce vatandaşımız var. Ama son zamanlara Ramsar sözleşmesine dahil olan koruma alanı olan bu gölümüzün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulacak jeopark çalışmasıyla birlikte yeniden turizme kazandırılmasıyla, turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.