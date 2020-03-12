'Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin arabasına saldırdı' iddiası

12 Mart 2020 Perşembe, 16:04

Geçtiğimiz hafta Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraberliği ortaya çıkınca ortalık fena karışmıştı. Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıldır evli olması skandalı herkes tarafından konuşuldu.







Erken'in sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, ilişkiyi duyar duymaz boşanma davası açmış, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise boşanma davasının Ece Erken ile alakalı olmadığını iddia etmişti. Son olarak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Instagram hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyurdu.





''Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin'' diyerek kendisini eleştirenlere ateş püsküren Ece Erken'in bir gece Benan Mahmutyazıcıoğlu'nnun evinin kapısının önüne gelerek arabaların dikiz aynalarını kırdığını iddia ettiği bir video paylaştı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, paylaştığı videonun altına bir de şu notu düştü:

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım...''

''Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

PEKİ NELER OLMUŞTU?

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşaması ortalığı fena karıştırdı. 15 yıldır Benan Mahmutyazıcıoğlu'yla evli olan ve iki çocuğu bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken, ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından açıklamalar yaptı.

Bir magazin programında sunuculuk yapan Ece Erken'in ünlü isimleri, yargılarcasına haberler sunması ve yorumlaması bazı ünlüleri harekete geçirdi. Erken'in yasak aşkı dilden dile dolandı ve olumsuz birçok eleştiri yapıldı.

Ece Erken, ifşa olan yasak aşkının ardından şunları söyledi:

"Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz."

Ece Erken'in itirafının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İddialara göre, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.