Ece Üner'den Ahmet Hakan'a: Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum
Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, köşe yazsında kendisini eleştiren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a canlı yayında sert sözlerle tepki gösterdi: Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum
Ece Üner, bir önceki yayınında söylediklerinin çarpıtıldığını ifade ederek Ahmet Hakan'a, tepki gösterdi. Hakan'ın 2017'deki 'Müslüman nasıl olmaz' yazısını hatırlatan Üner, "Toplumun kutuplaştığı bir dönemden geçerken sözlerimi tamamen çarpıtıp, saptırıp, bunlarla da büyük bir haksızlık yaparken bu yaptığınız sizin tanımladığınız müslümanlığa sığar mı?" dedi. Birini anlamanın bir idrak sorunundan ziyade bir niyet ve ahlak sorunu olduğunu ifade eden Ece Üner, Hakan'a şu ifadelerde bulundu:
"Birini anlamanın bir idrak sorunundan ziyade bir niyet ve ahlak sorunu. Sizden de böylesi bir duruş beklerdim. Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum. Biliyorum ki gün değişiyor hakikat değişmiyor. Size de tavsiye ediyorum"
Ece Üner, geçtiğimiz günlerde koronavirüs stokçularını eleştirmiş, salgının ardından her şeyin fahiş fiyatlarla satılmasına isyan etmiş ve Show TV Ana Haber bülteninde "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor, bilemedik. Koronavirüs geliyor maske fiyatı 5 katına, makarna 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" demişti. Üner'in bu tepkisine birçok kişiden de destek yağmıştı.
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