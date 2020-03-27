Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak 'OHAL' yanıtı

27 Mart 2020 Cuma, 11:48

Haber bültenindeki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ece Üner, Fahrettin Koca'ya yaptığı çağrı ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Sözlerine "Sayın Fahrettin Koca'ya açık mektup" diyerek başlayan Üner, açıklamaların geç saatte yapılmasıyla uyuması gerekenlerin uyuyamadığını ve virüse karşı direncinin düştüğünü belirterek," Özel sektörde çalışanlar, kendi o halini ilan edemez." diyerek meselenin sınıfsal ayrıma dönüştüğüne dikkat çekti.