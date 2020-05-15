Ece Üner'in 'Adaletsizlik' üzerine sözleri sosyal medyada gündem oldu

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:55



Armağan Çağlayan’ın YouTube programına katılan Üner, adalet kavramına ilişkin "Dünyadaki adaletsizliği değiştirebileceğimizi düşünmüyorum ama adaletsizlik karşısınıda ki duruşumuzu değiştirebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözlerine de değinen Üner, "Doğum yaptığım günden beri haberleri eskisi gibi sunamıyorum. Eve gidince kızım Güneş'in gözünün içine bakamazmışım gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

