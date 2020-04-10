Ekrem İmamoğlu: İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz

10 Nisan 2020 Cuma, 23:03

İBB Başkanı İmamoğlu, ''Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik'' açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır.''