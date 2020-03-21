Ekrem İmamoğlu'ndan anne ve babasına 'koronavirüs' telefonu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da yaşayan anne ve babasıyla görüntülü konuşma gerçekleştirdi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından bu görüşmeyi, “Bugün annem ve babamla uzaktan görüştük. Yaş almış tüm vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum; sizi çok seviyoruz lütfen evde kalın. Böyle de sohbet edilebilir, hal hatır sorulabilir” ifadeleriyle paylaştı.
KORONAVİRÜS UYARISI
Ekrem İmamoğlu babasıyla yaptığı konuşmada, korona virüsü nedeniyle gününün çoğunluğunu evde kitap okuyarak geçirdiğini söyledi. Annesiyle görüşen Ekrem İmamoğlu kendilerine dikkat etmelerini söyledi.
10 KİLO KOLONYA
Sohbette Ekrem İmamoğlu’na annesinin, “baban eve 10 kilo kolonya getirdi” demesi üzerine Ekrem İmamoğlu da “10 Kilo kolonya iyimiş” diyerek kahkaha attı.
BAHÇEYE İNİN AMA DIŞARDA DİKKATLİ OLUN
Ekrem İmamoğlu annesini ayrıca, “Bahçeye inin gelin o birşey değil ama dışarıda dikkatli olun” uyarısında da bulundu.
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