El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
Türkiye, Dünya’da hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle mücadeleye her alanda devam ederken açıklanan son vaka sayısı 47 olduğu duyuruldu.
Her fırsatta virüsün yayılmasını önlemek için el temizliğine dikkat edilmesine vurgu yapılıyor.
Peki el yıkamaktan başka ne yapmak gerekiyor?
Bu soruyu Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İmmünoloji Profesörü Akiko Iwasaki, İstanbul Gönüllüleri hesabı için yanıtladı.
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