Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu: Neden geldi biliyor musun?

19 Mart 2020 Perşembe, 12:48

Elazığ Son Haber'in haberine göre ise Elazığ da çarşı ve sokaklar hâla kalabalık.

Elazığ şehir merkezinde mikrofon uzatılan bir vatandaş, Elazığlıların Koronavirüs diye bir hastalığın olmadığını savunduğu söyledi ve "Öyle bir virüs olmadığına inanıyoruz. İşte bak ortada geziyorlar sokakta.

Elazığlı başka bir vatandaş da "Virüs dışarıdan geldi. Türkiye'de bir şey yok" dedi.

Başka bir vatandaş ise Koronavirüs'ün dünyaya yayılma nedenini 'dünyanın Türkiye ile uğraşmasına' bağladı.

Başka bir vatandaş da, "Hiçbir şey olmaz iman gücü var bu insanlarda" diyerek konuşmasının sonuna "Ancak kapalı yerlere girmesinler" sözlerini ekleyince muhabir "Burası da kapalı" diye sordu. Bunun üzerine vatandaş, "Yok buranın her tarafı açık" yanıtını verdi.

Mikrofon uzatılan genç bir vatandaş ise "Bizim Elazığ milleti evde bağlasan da durmaz" yorumunu yaptı.