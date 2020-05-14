Eli silahlı maskelilerden tehdit!

14 Mayıs 2020 Perşembe, 16:39

Ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Kayseri'ye getirilen cenazesinin önünü keserek olaylar çıkan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan görevden alınmıştı.

Serdar Turan'ın görevden alınmasının ardından bir sosyal medya hesabından #serdarturanyalnızdeğildir etiketi ile Serdar Turan'ın 'gizli ordusu' denilerek bir video paylaşıldı.

El Kaide bayrağının önünde, otomatik silahlarla ve kamuflajlarla video çeken grup tehditler savurdu. Grubun bildirisini okuyan kişi ise ''Ülkü Ocaklarının ve onun her hangi bir bireyinin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır. Bir gece gelir; Gazi Mahallesi’nde, Irak’ta, Rakka’da, her neredeyseniz hesap sorarız'' dedi.