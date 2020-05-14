Eli silahlı maskelilerden tehdit!
Ölüm orucunda yaşamını yitiren İbrahim Gökçek'in Kayseri'ye getirilen cenazesinin önünü keserek olaylar çıkaran ve ardından görevden alınan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Başkanı Serdar Turan'ın 'gizli ordusu' olduğunu söyleyen bir grup, El Kaide bayrağının önünde otomatik silahlarla tehditler savurdu.
Ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Kayseri'ye getirilen cenazesinin önünü keserek olaylar çıkan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan görevden alınmıştı.
Serdar Turan'ın görevden alınmasının ardından bir sosyal medya hesabından #serdarturanyalnızdeğildir etiketi ile Serdar Turan'ın 'gizli ordusu' denilerek bir video paylaşıldı.
El Kaide bayrağının önünde, otomatik silahlarla ve kamuflajlarla video çeken grup tehditler savurdu. Grubun bildirisini okuyan kişi ise ''Ülkü Ocaklarının ve onun her hangi bir bireyinin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır. Bir gece gelir; Gazi Mahallesi’nde, Irak’ta, Rakka’da, her neredeyseniz hesap sorarız'' dedi.
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