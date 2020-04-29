Eminönü'nde onlarca güvercini ezen sürücü gözaltına alındı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 09:22

Sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.

Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlarca güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih Yeni Cami önündeki güvercinleri aracıyla ezen zanlıyı yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah Fatih Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Yeni Cami önünde beslenen güvercinlerin hızlı seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakasının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın 26 yaşındaki Üsame E. isimli şahıs tarafından kiralandığı, zanlının Esenler'deki evinde yakalandığı kaydedildi.

'Mala Zarar Verme' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' olmak üzere iki suç kaydı bulunan zanlı, yarın adli makamlara sevk edilecek.