Engin Altay'dan 'darbe' yanıtı: Erdoğan seni oradan sandıkla indireceğiz!

12 Mayıs 2020 Salı, 16:51

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe söylemlerine ilişkin olarak, "Erdoğan seni oradan indireceğiz. Yalnız şunu bilin, sandığın, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan’ın yakasına ilişmesine bizim müsademiz yoktur" dedi.

Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Sandıkta hesaplaşacağız der Erdoğan bazen. Evet, Erdoğan seninle sandıkta hesaplaşacağız. Bu konuda aynı fikirdeyiz. İçin rahat olsun. ama sandığı tekmeleyen sensin. 31 ,Mart 2019 yerel seçimlerinde sonucunu beğenmediğin sandığı deviren sensin. 2017 referandurumunda kanunda açıkça yazmasına rağmen mühürsüz oyları geçerli saydırarak sandığa şer karıştıran sensin. Seçilmiş genel başkanını ve başbakanını indiren de sensin. Sonra geleceksin darbe edebiyatı yapacaksın. Hakikaten darbe paranoyası mı yaşıyor yoksa darbe mağduriyeti mi yaratıyor emin değilim. 12 Eylül'ü göklere çıkaran, 28 Şubat'a övgüler düzen Fetullah Gülen ile yıllarca o zaman neden işbirliği yaptın?

Burada darbelerden sonra sonuçların kime yaradığına bakmak lazım. CHP için 27 Mayıs ile 12 Eylül aynıdır. 27 Mart ile 28 Şubat aynıdır. 27 Nisan 15 Temmuz hepsi aynıdır. 3 darbe var ki bundan Erdoğan istifade etti. 28 Şubat üzerinden siyasi yürüyüşe çıktı, 27 Nisan ile beslendi, 15 Temmuz darbesine de bu Allah'ın lütfu dedi. Bir darbe muhakemesi yapacaksak, sen 28 Şubat'ta darbe mağduruna yattın ama oradan yürüyüp beslendin. 27 Nisan muhtırasını yapanlara zırhlı jip aldın. 15 Temmuz darbesi için de Allah'ın lütfu dedin. Bütün darbelerden en olumsuz etkilenen parti CHP'dir Bütün darbelerde en ağır bedeli ödeyen Türkiye'nn devrimcileridir. Hal böyleyken bu darbe meselesinden AKP'ye ve Erdoğan'a ekmek çıkmaz.

Erdoğan seni oradan indireceğiz. Muhalefetin görevi iktidarı değiştirmektir. Yalnız şunu bilin, sandığın, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan’ın yakasına ilişmesine bizim müsademiz yoktur, olamaz. Biz seni oradan sandıkla indireceğiz."