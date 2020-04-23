Erdoğan 100.yılda video paylaştı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından bir mesaj ve 2 dakika 39 saniyelik bir video paylaştı.
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