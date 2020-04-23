Erdoğan 100.yılda video paylaştı

23 Nisan 2020 Perşembe, 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından bir mesaj ve 2 dakika 39 saniyelik bir video paylaştı.



