Erdoğan 100.yılda video paylaştı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2020 Perşembe, 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından bir mesaj ve 2 dakika 39 saniyelik bir video paylaştı.

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