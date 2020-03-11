Erdoğan koronavirüse böyle meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmasında Türkiye'de bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirterek' "Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir' dedi.
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