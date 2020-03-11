Erdoğan koronavirüse böyle meydan okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmasında Türkiye'de bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirterek' "Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir' dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 11:50


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