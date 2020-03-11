"Erdoğan zor durumda"

11 Mart 2020 Çarşamba, 15:45

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altay, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Grup toplantısındaki sözlerini Cumhurbaşkanına hiç yakıştıramadım. Ya da mecliste en çok üyesi olan siyasi parti başkanının toplumun karşısına bu kadar gergin bir yüzle çıkmasını, öfke ve kin kusan bir dil kullanmasını yakıştıramadım. Sayın Cumhurbaşkanım yakışmıyor, olmuyor. Bu gerilimin kimseye faydası yok.Aslında kendimi onun yerine koymaya çalışıyorum zor bir durumda. Dolayısıyla anlayışla karşılamaya da çalışıyorum. Çünkü 2002‘de yola çıktığı arkadaşlarının hiçbiri yanında değil. Yani empati yaptığı zaman sayın Erdoğan’ın bu gerginliğini, bu husumetini bu öfkesini anlamak istiyorum kendimi onun yerine koyuyorum zor bir durum Allah kolaylık versin. İdeallerin yerine para almış. Siyasete girilirken delik ayakkabı ile giren Erdoğan, lüks hayat almış onun yerine. Yırtık ayakkabı gitmiş lüks bir hayat gelmiş onun yerine. Keçiören’deki o mütevazi apartman dairesi gitmiş, han, hamam yetmemiş New York’ta gökdelen, yazlık, kışlık saraylar, yüzün saraylar, uçan saraylar, konaklar almış. Bu işte mutasyonun sonucu. Eğer AKP 2008’ de bu mutasyona uğramasaydı bu değişim olmazdı. Mutasyon hayatına da yansımış.”