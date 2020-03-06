Erdoğan’ın Esad sorusu

06 Mart 2020 Cuma, 00:22

Cumhurbahşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından yapılan anlaşma neticesinde mevkidaşını tebrik ederek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun yanına geldi.

Canlı yayının devam ettiği sırada Erdoğan, Rus heyetine kritik bir soru yöneltti.

“KONUŞULDU DEĞİL Mİ?”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da bulunduğu ortamda Erdoğan, Lavrov’u tebrik ettikten sonra Çavuşoğlu’na dönerek, “Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?” şeklinde bir soru yöneltti.

Çevirmenlerin hemen devreye girdiği o anlarda Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olarak “Süreç devam ediyor” dedi.