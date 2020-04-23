Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi

23 Nisan 2020 Perşembe, 16:47

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş partisi adına bir konuşma gerçekleştirdi. HDP'li Sancar'da olduğu gibi Baş'ın konuşmasında da TV kanallarının yayını kestiği görüldü.

Öte yandan Baş’ın konuşması sırasında, “Saray rejimi bugünkü durumun sorumlusudur. Çocuklar sizin yüzünüzde salgında çalışıyor” sözleri üzerine AKP sıraları tepki gösterdi ancak özel oturum olması nedeniyle cevap verilmeyeceği ifade edildi.