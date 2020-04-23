Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde özel oturumla toplandı. Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı özel oturuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı. Baş'ın konuşmasında da TV kanallarının yayını kestiği görüldü.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş partisi adına bir konuşma gerçekleştirdi. HDP'li Sancar'da olduğu gibi Baş'ın konuşmasında da TV kanallarının yayını kestiği görüldü.
Öte yandan Baş’ın konuşması sırasında, “Saray rejimi bugünkü durumun sorumlusudur. Çocuklar sizin yüzünüzde salgında çalışıyor” sözleri üzerine AKP sıraları tepki gösterdi ancak özel oturum olması nedeniyle cevap verilmeyeceği ifade edildi.
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