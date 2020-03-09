Eşini bıçakla rehin aldı!
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini iş yeri servisinde bıçakla rehin aldı.
Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Aygül D. (35), iş yerine gittiği servis minibüsünden ineceği esnada eşi Kürşat D. karşısına çıktı.
Servis minibüsünde eşi tarafından boğazına bıçak dayanan kadın rehin alındı. Daha sonra durum güvenlik güçlerine bildirildi. Bölgeye, polis, jandarma, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki jandarma ekipleri, öfkeli kocayı bir müddet sonra ikna etti. Kurtarılan Aygül D.'nin, tedbir için Kemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eşine bıçak dayayan Kürşat D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, çiftin iki yıldır ayrı yaşadıkları ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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