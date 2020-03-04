Eski belediye başkanı 1 kişiyi vurdu, 2 akrabasını rehin aldı

04 Mart 2020 Çarşamba, 13:06

Olay, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2009-2014 yılları arasında Kabadüz Belediye Başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, kendisine ait şirketinde çalışan muhasebecisi Tayfur isimli kişiyi silahla bacağından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden eski başkan Aktaş, eşi ve bir akrabasını rehin alarak, polis ekiplerinin eve girmesine izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, müzakereci polisler ve özel harekat polisleri sevk edildi.

KAYMAKAM İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, eski belediye başkanı Orhan Aktaş ile bir süre görüşerek, ikna etmeye çalıştı. Kaymakam Uçar’ın ikna çabaları sonrası eski başkan Aktaş teslim olarak emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Aktaş’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bacağından yaralanan Tayfur isimli muhasebeci ise Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.