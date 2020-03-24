Eski belediye başkanı iki kişiyi vurup kendi yaşamına son verdi

24 Mart 2020 Salı, 09:44

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından yaraladı. Polise teslim olmayan Orhan Aktaş, ardından evde bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu.



