Eski belediye başkanı iki kişiyi vurup kendi yaşamına son verdi
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20 gün önce iş yerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaralayan, 2 akrabasını ise rehin aldıktan sonra ikna edilerek teslim olan eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilince dehşet saçtı. Aktaş, eski çalışanı Ş.D. ve onun eşini tabancayla öldürdü, daha sonra da kendi canına kıydı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından yaraladı. Polise teslim olmayan Orhan Aktaş, ardından evde bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu.
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