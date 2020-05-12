‘Evde kal’ için 180 km hızla atladı

12 Mayıs 2020 Salı, 13:17

Erzurum Uzundere’de atlayış gerçekleştiren Koçak, 560 metreden wingsuitle dalış yaptı. Vadi boyunca saatte 180 kilometre hızla dalan koçak, yerden 3 metre yüksekliğe kurulan “Evde kal” panosunun içinden geçti. Koçak daha sonra paraşütle vadi tabanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Koçak, dünyanın en riskli spor dallarından birini yapıyor. Paraşüt ve Wingsuit atlayışları konusunda dünyaca üne sahip olan Koçak, İstanbul Galata Kulesi’nin yanı sıra Türkiye ve dünyanın birçok tehlikeli vadilerinden atlayış gerçekleştirdi.