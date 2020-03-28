Evini berbere çevirdi

28 Mart 2020 Cumartesi, 19:09

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara yönelik denetim çalışması yürüten Buca Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yiğitler Mahallesi'nde bir evde berberlik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında, bir odanın kuaför salonuna çevrildiği ve içeride bulunan müşterilere hizmet sunulduğu tespit edildi.









Berberlik yapan kişiye idari para cezası uygulandı, malzemelerine el konuldu.