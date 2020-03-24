Fatih Altaylı TFF Başkanı Nihat Özdemir'i böyle istifaya çağırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasını Türkiye'ye duyuran Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Habertürk'te konuşan Fatih Altaylı, Fatih Terim'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması hakkında konuştu. Terim'in kızlarının sosyal medyada gösterdiği tepkilere değinen Altaylı, Merve Terim'in attığı "Allah belanızı versin" mesajını okudu. Fatih Terim ile bağlantı kurmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını söyleyen Altaylı, Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde Ümit Davala, Hasan Şaş ve bir oyuncunun da sonuçlarının pozitif çıktığını iddia etti. Ancak bu iddia daha sonra yalanlandı. Altaylı, Terim'in koronavirüse yakalanmasıyla ilgili olarak maçları iptal etmeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifa çağrısı yaptı. Altaylı, ''Eğer biraz kendisine saygısı varsa federasyon başkanının bu gece istifa etmesi lazım'' şeklinde konuştu.
'İNSANLAR, FATURALARINI ÖDEMELERİ İÇİN DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA KALIYOR'
'Evde kal' çağrılarıyla ilgili yaklaşımı sorgulayan Altaylı, faturalarını ödemek için çalışmak zorunda kalan kesime dikkat çekti:
''İnsanlar nasıl sokağa çıkmasınlar? Bunla ilgili kimsenin verdiği yanıt yok. Keyiften çıkanları ben de eleştiriyorum. Ama bunların dışında mecburi çıkışlar var. Belediye personeli, temizlik hizmeti, elektrik hizmeti -ki en kritiklerinden birisi bu- keza gıda, yemek, içme gibi hizmetler... Bu insanlara 'sokağa çıkmayın' dendiği zaman insanlar bunlara düşman gözüyle bakıyor. Faturaları ödemeleri için çıkmaları gerekiyor. O zaman 'faturalar şu kadar süre sonra ödensin' denilsin. Artık 65 yaş dünyanın her tarafında aktif bir yaş. Bu insanların faturaları nolacak? Bu yükümlülükler ne olacak, bunla ilgili devlet ne öneriyor?''
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