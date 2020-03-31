Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında duyurduğu bağış kampanyasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Fox Tv'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirerek, ''Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'' ifadelerini kullandı.
Fox Tv'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 7 maaşını bağışladığını duyurarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirirken, ''Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada. Paraları çarçur ederek harcamak, kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'' eleştirileri geldi.
Portakal, Fox Tv Ana Haber bülteninde Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirdi:
''Kötü yönetim nasıl oluyormuş örneği burada. Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada. Paraları çarçur ederek harcamak, kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olurmuş örneği burada. Büyük büyük saraylar yaparak, büyük büyük yazlık saraylar yaparak her şeyi hacimsel olarak büyüklük göstermek yönetmek değilmiş. Eğer öyle olsaydı en büyük ülkeler safına girerdik... Geldiğimiz durum ülkeyi yönetememe durumu...''
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