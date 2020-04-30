Fethiye'de doğa katliamı yapacak sondaja onay çıktı, çevreciler isyan etti

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:44

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki cennet doğa güzellikleri ve tarihi değerleri ile dünya turizminin gözde merkezi olan Ölüdeniz ve Kayaköy’deki doğal ve arkeolojik sit alanlarına 6 adet jeotermal sondaj kuyusu açılması için izin ve ruhsat verilmesine CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban teki gösterdi.

Alban, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Gemiler Koyu'nda bir basın açıklaması düzenledi. Bölgede 2 bin182 hektarlık yüzölçümündeki alanda jeotermal kaynak aranması için bakanlığın izin verdiğini belirten Alban, 6 adet sondaj kuyusu oluşturulacağını açıkladı. Bu noktalardan 2 tanesinin Ölüdeniz Lagünü Arkeolojik Sit ve Doğal Sit alanı (Kesin Korunacak Hassas Alan) içerisinde yer aldığını anımsatan Alban, "1 tanesi Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı Mevkiinde Doğal Sit Alanı içerisinde, 1 tanesi Delikliburun - Gemiler Plajında Arkeolojik Sit ve Doğal Sit Alanı içerisinde, 2 tanesi Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Tepesi Mevkiinde Doğal Sit Alanı içerisinde bulunmaktadır." dedi.

Bölgelenin tamamen tespit ve tescil edilmiş hassas ekosistemi barındırdığını vurgulayan Alban, "İçlerinde barındırdıkları nadir ve nesli tehlike altındaki türler ve yaşam alanlarından dolayı, buralarda hiçbir şekilde bu tür enerji kaynak tespit çalışmaları yapılamaz. Çünkü jeotermal enerjiye bağlı olarak salınan atıklardaki tehlikeli kimyasallar, temiz yeraltı sularının kirlenmesi gibi birçok telafisi mümkün olmayan çevresel etkiler ortaya çıkacaktır. Toprağımız, derelerimiz, yer altı sularımız ve denizlerimiz büyük bir tehdit altında kalacak ve kirlenecektir." ifadelerini kullandı.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bölgede jeotermal faaliyetlerine izin vermeyeceklerinin altını çizen Alban "AKP iktidarının iş başına geldiğinden beri talan ve yağma politikası, ne virüs dinliyor, ne salgın hastalık dinliyor. Milletin canıyla uğraştığı, kendini, ailesini ve çevresinin sağlığını düşünerek eve kapandığı şu günlerde, birileri belli ki bunu fırsat bilerek doğayı yağmaya ve talana kalkışıyor. Yalnız şu bilinmelidir ki, biz bedenlerimizi gönüllü olarak eve kapattık, karantinaya aldık. Beynimizi ve yüreğimizi karantinaya almadık. Hiç kimse bizden yağma ve talanı görmemezlikten gelmemizi beklemesin. Ayrıca biz sesimizi de karantinaya almadık. Bu nedenle bu yağma ve talan hazırlığına sessiz kalmamız hiç beklemesin." diye konuştu.

Alban açıklamasını şöyle sürdürdü: "Sondaj çalışması yapılmak istenen alanların hepsi Kesin Korunacak Hassas Alan ve Doğal Sit statüsündedir ve bu alanlarda; Jeotermal Kaynak Arama Amaçlı Sondaj Çalışmalarının yapılamayacağı açıkça ortadadır.

Buradan bir kez daha AKP iktidarına sesleniyoruz: Vatandaş maske bulamazken, esnafı dükkanı kapalı eli kolu bağlı pandemi sürecinin sonunu beklerken, sanayici iflas etmiş kara kara düşünürken doğayı talan ve yağma etmeye çalışanların önünü açacak düzenlemelere girmeyin.

Doğa tahribatının nelere mal olduğunu bu Koronavirüs sürecinde görmüş olduk. Doğayı yok ederek sağlanacak enerji, hiçbir şekilde karlı olamaz. Uzun vadede zararı çok daha büyük olacaktır.

Biz çevreye duyarlı yurttaşlarımızla beraber, başta Ölüdeniz ve çevresi olmak üzere Fethiyemizin ve Muğlamızın doğasının yağmalanmasına, talanına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Her türlü hukuki ve yasal düzeyde mücadelemizi yapacağız. Fırsatçılara ve doğa katillerine geçit vermeyeceğiz."