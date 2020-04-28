Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi

28 Nisan 2020 Salı, 11:39

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.