Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi
Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı. O anlar Florida polisine ait drone'la görüntülendi.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.
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