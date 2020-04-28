Fransa'da son durum ne? Cumhuriyet muhabiri sıcak gelişmeleri aktardı
Cumhuriyet Paris muhabiri Süleyman Tosunoğlu, Fransa'daki koronavirüs salgınına ilişkin sıcak gelişmeleri aktardı. Tosunoğlu normal hayatta iğne atılsa yere düşmeyecek olan Paris'te meydanların boş olduğunu bildirdi. Fransa'da bugün Milli Meclis'te toplantılar yapılacağını belirten Tosunoğlu 11 Mayıs'ta kontrollü olarak sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini ve okulların açılabileceğini söyledi. İşte Fransa'nın başkenti Paris'teki son durum...
28 Nisan 2020 Salı, 16:16