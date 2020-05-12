Fransa'da yaşayan Türk'ten bakımevine yardım

12 Mayıs 2020 Salı, 17:10

Fransa’da hastane çalışanları için başlatılan dayanışma aralıksız olarak devam ediyor.

Fransa'da restorant işi yapan Türk kökenli Kenan Parlar, dünyanın en pahalı alkol içeceği olan şampanyanın üretildiği Şampanya Bölgesi'nde bulunan bakım evi çalışanları ile dayanışmak için gıda yardımında bulunuyor.

Parlar, her hafta restoranında hazırladığı pizzaları hastane çalışanlarına götürerek dayanışmaya katkı sağlıyor.

Fransa’da koronavirüs nedeniyle çok sayıda bakım evi sakini yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin olduğu tespit edildi.