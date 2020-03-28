Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında balık tutmanın bu geceden itibaren yasaklandığını duyururken, Galata Köprüsü'nde yasağın devreye girmesinden önce çok sayıda kişinin balık tutmaya devam ettiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2020 Cumartesi, 09:25

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı. İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti. 

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