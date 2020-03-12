Gazi Katliamı’nda yaşamını yitirenler 25’inci yılında anıldı

12 Mart 2020 Perşembe, 16:51

22 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Gazi Katliamı’nın üzerinden 25 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitirenler, bugün Gazi Mahallesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında anıldı. Gazi Cemevi önünden toplanan yüzlerce yurttaş, “Gaziden Ümraniye, adalet istiyoruz” pankartı açarak, saat 13.00’da katliamın yapıldığı yerlerden biri olan eski PTT önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca, Gazi’de ve Gezi Direnişi’nde öldürülenlerin isimleri okunurken; mahalle sakinleri de alkışlarla destek verdi. Sık sık, “Adalet istiyoruz”, “Halkımız burada, katiller nerede?” sloganları attan kitle, katliamda yaşamını yitirenlerin posterlerini de taşıdı. Aralarında katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri, Alevi örgütleri temsilcileri, HDP milletvekilleri Dilşat Canbaz ve Ahmet Şık’ında bulunduğu grup, katliamın yaşandığı eski PTT önüne karanfiller bıraktı.







‘NASIL OLUYOR DA ORTADAN KAYBOLDU?'

Katliamda yaşamını yitirenlerin aileler adına burada basın açıklamasını okuyan Engin Engin, katliamın amacının halkı birbirine kırdırmak, Alevi-Sünni çatışması yaratmak olduğunu söyledi. Engin, “Amaç Gazi'de devrimci muhalefeti sindirmek ve demokrat halkı gözdağı vermekti. Katiller nasıl oluyor da, polis devriyelerinin yoğun olduğu bir yerde, ellerini kollarını sallayarak ortadan kayboldu? Gazi halkı, katliamı yapanları bildiği için Gazi Karakolu’na gitti. Katillerin yakalanması ve cezalandırılmasını isteyen Gazi halkına, bu kez de, halkın can ve malını korumakla görevli olması gereken devlet güçleri tarafından, dünya basınının gözü önünde, hedef gözetilerek otomatik silahlarla ateş edilmiş, karanfillerimizi bıraktığımız bu yerde onlarca kişinin ölümüne yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olunmuştur” diye konuştu.







‘ÇİLLER, AĞAR, AVCI SORUMLUDUR'

Engin, açıklamada, vuranların kim olduğu belli olmasına rağmen, açılan göstermelik davada katillerin cezalandırılmadığı ve sadece iki polisin sorumlu tutulduğunu vurgulayarak, “Katliamdan; dönemin Başbakanı Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanı Hanife Avcı, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Nejdet Menzir sorumludur ve cezalandırılmalılar. Yeni canların öldürülmemesi için aramızda gezinen katillerin, Gazi olaylarını planlayan, organize eden sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.







‘ADALET AÇLIĞIMIZ BÜYÜYOR"

Ülkenin şu an bir tecrit altında olduğunu söyleyen Engin, “Basın cendereye alınmış, hukuk iktidarın denetiminde, tiyatroya dönüştürülmüştür. Ülkeni Suriye'de bir savaşa sürükleniyor. İnsanlar sınırlarda şantaj aracı olarak görülüyor. Ekonomi, örtülü ödeneklere teslim edilmiş, ülke ekonomisi ailelere peşkeş çekilir hale gelmiştir. Türkiye intihara sürüklenmektedir. Bir cinnet ittifakına dönüşen beka sorunu şizofrenisi yeni katliamların kapısını aralamakta. Adalete açlığımız gittikçe büyüyor. ÇHD’li tutsak avukatlar 3 Şubat'tan bu yana açlık grevinde. Adil yargılanma talebi ile Mustafa Koçak ölüm orucu direnişinin 254. gününde” dedi.







‘MORGA DAHİ GİRİLDİ"

Ölüm orucunda bulunan Grup Yorum üyelerine de değinilen açıklamada, “Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 266, İbrahim Gökçek ise 269. gününde. Dün, Armutlu Cemevi ve Grup Yorum direnişçilerinin bulunduğu direniş evi polis tarafından basıldı. Gece 3’te yapılan baskında morga dahi girilmiş ve morgda bulunan cenazeye bile bakılmıştır. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek zorla müdahale için Ümraniye Hastanesi’ne götürülmüştür. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır” denildi. Açıklamanın ardından Gazi mezarlığına yürüyen kitle, katliamda yaşamını yitirenlerin mezarlarına da karanfil bıraktıktan sonra saygı duruşuna geçti. İki saat süren anmanın ardından grup, Gazi Cemevi’ne geçerek lokma dağıttı.



Fotoğraflar: Vedat ARIK





