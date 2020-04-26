Gelecek Partisi'nden 'parlamenter sistem' kampanyası

26 Nisan 2020 Pazar, 17:51

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının AKP'den istifa ederek kurdukları Gelecek Partisi, TBMM’nin 100. kuruluş yılında parlamenter sistemi savunan kampanya başlattı. #GelecekMecliste etiketiyle yürütülen kampanya 2020 yılı boyunca sürecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kampanyayla ilgili sosyal medya hesabından video yayınlandı. Videoda ilk Meclis'in çok sesliliği ve bir asır boyunca parlamentonun farklı, görüş düşüncelere nasıl ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Darbelere, muhtıralara, e-muhtıraya karşı Meclis’in nasıl direndiği, hain 15 Temmuz Darbe girişiminde yağan bombalara rağmen ayakta kalış hikayesi anlatıldı.

Videoda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle parlamentonun gücünü yitirdiği, Milli İrade kavramının içinin boşaltıldığı ve Meclis’in bütçe bile yapamaz konuma getirildiği eleştirisi yapıldı.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, başkanlık sistemini parlamenter sistemle değiştirmeyi parti hedefi olarak açıklamıştı. Bugün de partisi parlamanter sisteme dönüş kampanyası başlattı. Ancak tüm gelişmeler geçmişte Davutoğlu'nun başkanlık sistemini savunduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Tarih, 14 Nisan 2015… Türkiye 7 Haziran genel seçimlerine gitmeye hazırlanıyor ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AKP lideri olarak seçim beyannemesini açıklıyor. ‘Yeni Türkiye Sözleşmesi’ adı verilen beyannamenin başkanlık sistemiyle ilgili bölümü ise şöyle:

“Yetki kargaşası ile malul hale gelmiş olan idari yapının ve yürütme erkinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yürütme erkinde yetki-sorumluluk dengesinin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek bir açıklıkta ortaya konması, yönetimde etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından bir zarurettir.”

Tarih 28 Aralık 2015… Başbakan Davutoğlu, Sırbistan’a gitmeden önce havalimanında gazetecilerin karşına geçti. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Davutoğlu, “Bize göre en doğru form başkanlık sistemidir. Öyle bir anayasa, öyle bir hükümet modeli koyalım ki torunlarımız da rahat etsinler” dedi.

Tarih 27 Mart 2016… Başbakan Davutoğlu, DEİK Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Gala Yemeği’nde konuşuyor. Yeni anayasa çalışmaları için yol haritasını belirlediklerini anlatan Davutoğlu, “Başkanlık sistemini benimseyen anayasa için her türlü adımı atacağız” dedi.