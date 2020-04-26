Gelecek Partisi'nden 'parlamenter sistem' kampanyası! 2020 yılı boyunca sürecek

26 Nisan 2020 Pazar, 17:51

Eski Başbakan Ahmet Davumoğlu ve arkadaşların AKP'den istifa ederek kurdukları Gelecek Partisi, TBMM’nin 100. kuruluş yılında parlamenter sistemi savunan kampanya başlattı. #GelecekMecliste etiketiyle yürütülen kampanya 2020 yılı boyunca sürecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kampanyayla ilgili sosyal medya hesabından video yayınlandı. Videoda ilk meclisin çok sesliliği ve bir asır boyunca parlamentonun farklı, görüş düşüncelere nasıl ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Darbelere, muhtıralara, e-muhtıraya karşı Meclis’in nasıl direndiği, hain 15 Temmuz Darbe girişiminde yağan bombalara rağmen ayakta kalış hikayesi anlatıldı.

Videoda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle parlamentonun gücünü yitirdiği, Milli İrade kavramının içinin boşaltıldığı ve Meclis’in bütçe bile yapamaz konuma getirildiği eleştirisi yapıldı.