Gelecek Partisi'nin törenini AKP böyle provoke etti!

Binlerce araçlık konvoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu karşılamak için Konya'nın 100 KM dışında beklerken, Selçuklu Belediyesi'nin, açılışı yapılacak olan binanın önüne çöp kamyonu göndermesi tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 15:31

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı açılışının başlamangıcı öncesinde AKP'li Selçuklu Belediyesinin açılış alanına çöp kamyonu çektirmesi tartışma yarattı. 

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