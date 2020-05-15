Gençler sokağa çıktı: Yürümeyi unutmuştuk

15 Mayıs 2020 Cuma, 16:04

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler bugün dışarı çıktı. Bayrampaşa'da sokağa çıkan gençler parkalara akın etti.

KURALLARA UYMAYAN OLDU

Uzun süredir birbirini göremeyen gençler arkadaşlarıyla banklarda ve çimlere oturup sohbet etti. Bazı gençlerde basket oynadı, yürüyüş yaptı. Kısıtlamanın ardından uzun süre sonra sokağa çıkan bir çok gencin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maskesiz oldukları görüldü. Parkta bulunan zabıta ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarla uyarıda bulundu.





"YÜRÜMEYİ UNUTMUŞTUK"

Aylar sonra dışarı çıktığını söyleyen 15 yaşındaki Hasan Altınbaş,"Evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynadığını, onları özlediğini" ifade etti. Dışarı çıkma kısıtlamasından dolayı basketbol oynamayı özlediğini dile getiren 15 yaşındaki İrem "Kısıtlamadan dolayı hep evdeydik, yemek yedik ve uyuduk. Bugün basketbol oynayacağız. Sporcunun hali bir başka oluyor evde antrenman yapamıyoruz bugün bunu değerlendirmek istedik. Yürümeyi unutmuştuk" diye konuştu.