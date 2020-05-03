Gençler yasak tanımadı! Sokak ortasında böyle görüntülendiler
Sultangazi'de yasak olmasına rağmen sokakta tıraş olan gençler kameraya yansıdı
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. Sultangazi'de geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde berber ve kuaförlerin kapalı olmasından dolayı, sokakta tıraş olan gençler görüntülendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sokakta arkadaşını tıraş ettiği görülüyor. Yanında bulunan bir başka arkadaşının da cep telefonu ışığı ile ortalığı aydınlattığı kameraya yansıyor.
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