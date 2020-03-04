Göçmenler akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor
Göçmenler, Yunanistan’a geçmek için akın akın Edirne’ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı yolu üzerinde kurulan kontrol noktasına ulaşan göçmenler, Pazarkule-Kastaines Sınır Kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgeye kontrollü olarak alınmaya devam ediyor.
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa hayaliyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan on binlerce göçmen akın akın Edirne’ye gelmeye devam ediyor. Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan Sınır Kapısı Kastanies arasında bulunan ‘tampon’ bölgede göçmen sayısı gitgide artıyor. Göçmenler, ilk gün ki kararlılık ve heyecanla sınıra olan hareketliliğini sürdürüyor.
YUNANİSTAN'IN ORANTISIZ MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Öte yandan, basın mensuplarının giriş izni verilmediği tampon bölgede ise sıcak anlar yaşanıyor. Gazetecilerin bekleyişlerini sürdürdüğü yaklaşık bir kilometrelik mesafeden an itibariyle silah sesleri yükseliyor. Edinilen bilgiye göre, tampon bölgede Yunan askerlerinin sınırı geçmek isteyen göçmenlere çok sert müdahale ettikleri öğrenildi.
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