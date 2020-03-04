Görenleri şaşkına çeviren 'hindi'

04 Mart 2020 Çarşamba, 09:31

İngiliz pastacı Hardy, ailesi ve arkadaşlarına ilginç bir şaka yaptı. 49 yaşındaki Hardy, onlara hazırladığı çiğ hindi görünümlü pastayı sundu.

Hardy, ailesinin ilk önce çiğ bir hindi sandıkları pastadan iğrendiğini ifade etti.

“İnsanlar bunu hem seviyor hem nefret ediyor. Bu alınabilecek en güzel tepki!” diyen Hardy, iğrenme duygularının üstesinden gelip pastayı deneyenlerin, önlerinde portakal ve romlu bir pasta olduğunun farkına vardığını ekledi.

Bu işi tamamen kendi kendine öğrendiğini belirten Hardy, işiyle ilgili şöyle bilgi verdi: “Buna çocukluğumda başladım. Bir heykeltraştım, Avrupa ve Amerika’yı dolaşıp müzeler için balmumu figürler yaptım. Sıradan Noel pastaları yapıyordum ve beklenilen şeyler yapmak istemedim.”

Hardy, pastanın her bir parçasını kalıpla üretti, daha sonra üzerini şeker hamuru ile kaplayıp, hindi derisi görünümü vermek için badem ezmesi kullandı.