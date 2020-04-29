Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde çıkan yangın sonucu 25 işçi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.
Yonhap haber ajansı, hayatını kaybedenlerin tümünün Icheon kentinde bir depo inşaatında çalışan işçiler olduğunu duyurdu.
Yangının yerel saatle 13.30’da ‘üretan’ adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yetkiler, alevlerin hızla yayılması nedeniyle işçilerin kaçamadığını düşünüyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken, “Ölü ve yaralıların durumunu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum” açıklaması yaptı.
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