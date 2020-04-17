Halkalı'da fabrika yangını
Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.
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