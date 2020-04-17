Halkalı'da fabrika yangını

Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2020 Cuma, 16:12


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