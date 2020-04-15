Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
Trabzon’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazına katılanlar sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttular.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için Trabzon’da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazına katılanların sosyal mesafe kurallarına göre saf tutmaları dikkat çekti.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybetmeden kısa süre önce bir video paylaşan Baş, “Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullanmıştı.
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